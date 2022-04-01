Эксперт предлагает тюменский опыт по организации противопожарных ночных дежурств в селах перенять всем регионам страны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт Тюменской области по организации ночных дежурств в деревнях и селах для своевременного выявления угроз пожаров надо перенять всем регионам страны. С таким предложением выступил зампредседателя общественной палаты Чувашской республики Алексей Автономов.

Дежурства, по его словам, во-первых, дисциплинирует людей, а во- вторых, в нынешних условиях при наличии сотовой связи можно быстрее среагировать на возникновение пожара. "В детстве помню, у нас в деревне в пожароопасный период по очереди дежурили по ночам и в центре деревни висел кусочек металлической рельсы, - рассказал он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В случае возгорания металлической трубой стучали по этим рельсам, и звон раздавался на большие расстояния, аж, слышно было в соседней деревне. Надо вводить обязательные дежурства в селах, особенно в сибирских, где высокая возгораемость лесов. Лесные пожары не сами возникают, в основном виноваты люди".

Губернатор Тюменской области Александр Моор на ежедневном Оперативном штабе по ситуации с природными пожарами в регионе поручил главам районов организовать в сельских поселениях ночные дежурства для своевременного выявления угроз пожаров.

На юг области из-за высокой опасности возникновения лесных и ландшафтных пожаров направили 196 сотрудников "Тюменской авиабазы". Еще 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы прибыли из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

20 специалистов от Тюменской областной противопожарной службы направили в Голышмановский городской округ. В Ишиме на 45 человек увеличили личный состав 18-го отряда противопожарной службы. Зона его ответственности Ишимский, Бердюжский, Сорокинский, Сладковский, Казанский, Викуловский и Абатский районы.

"Благодаря наращиванию сил и средств удалось переломить ситуацию с природными пожарами. На сегодня все крупные очаги локализованы или потушены", - сказал Моор.