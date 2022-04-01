"Культура отмены" - это глобальный конфликт традиционного общества и либерального фашизма, считает эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Политика изоляции России – это не простое противостояние по линии "Россия - Запад", в которое нашу страну втягивали на протяжении многих веков, а глобальный конфликт традиционного общества и глобального либерального фашизма. Такую точку зрения на онлайн-площадке "Экспертный клуб России" высказал главный редактор медиаресурса Tehnorussia.Ru (Омская область) Евгений Белкин.

"Позиция России - это позиция всей здравомыслящей части планеты, и пытаться ее запретить со стороны коллективного Запада – бессмысленно", - подчеркнул он, комментируя итоги круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Культура отмены: для чего Запад пытается вычеркнуть Россию из общемирового контекста и почему это не удастся сделать?".

Этот запрет, уверен эксперт, предназначен для населения тех стран, где его выдумали. Более двух третей государств мира не поддерживают санкции, а значит, ни о какой изоляции России говорить не имеет смысла.

"В текущей ситуации мы должны наконец-то стать самими собой, - заявил Евгений Белкин. - Ведь Россия это не Запад и не Восток. Это отдельная уникальная страна, которая способна жить и строить будущее самостоятельно и стать ориентиром для тех, кто не разделяет ценности транснациональных глобалистов".

"Культура отмены" –форма общественного бойкота, в рамках которой человек, организация или целая страна исключается из всех форм взаимодействия. Это, по словам руководителя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, не новое явление, но именно сегодня оно становится опасным, благодаря развитию современных средств коммуникации.

"Важно осознавать, что "культура отмены" – это набор технологий и инструментов управления в общественно-политической сфере, которые позволяют достигать конкретных результатов в практической сфере", - сказал он.

По словам Кузнецова, впервые происходит попытка "отменить" целую страну, ее народ и культуру. Поэтому важно консолидировано противостоять этому массовому движению. Основными способами борьбы против нее, по мнению эксперта, могут стать судебная практика, высмеивание форм проявления "кэнселлинга" и общественное единение.

"Рейтинги российской власти бьют рекорды, - подчеркнул он. - Это ответ на попытки отменить российскую культуру и народ. На русскую культуру ничего не повлияет, даже если 100 раз вывести в тренды "cancel Russia".