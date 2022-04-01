Эксперт: "Культура отмены" - это современная форма остракизма

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"Культура отмены", - термин не культурологический, а социально-политический, современная форма остракизма. В этом уверен доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы и Академии наук высшей школы Российской Федерации Александр Голышев (Псковская область).

Остракизм родом из древней Греции – это "суд черепков". В Афинах проводилось голосование с помощью глиняных черепков (остраконов), по итогам которого определяли человека, наиболее опасного для государственного строя, и изгоняли его на 10 лет.

Увлекшись такими черепками, США и его сателлиты, по мнению эксперта, разрушили послевоенную архитектуру мира и сложившиеся межгосударственные союзы, и общественные объединения. "Этим они нанесли огромный ущерб мировой безопасности и правопорядку, реабилитировали фашизм, разрушили институты семьи и детства, приватизировали Олимпийское движение и т.д, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - Однако, бойкот явно не удался. Гуманистические ценности отменить нельзя. Они обладают удивительной пассионарностью, способствующей мобилизации и дальнейшему развитию".

В сложнейшие для Руси времена в Никоновской летописи прозвучали слова: "Не в силе Бог, а в правде". Считается, что эту фразу произнес русский князь Александр Невский, остановивший первый Drang nach Osten (буквально "натиск на восток", – официальный термин, сложившийся в германской истории и литературе).

"Идеи России о праве каждого государства следовать своим национальным и экономическим интересам становятся все более привлекательными, - считает Александр Голышев. - Поэтому растет число тех стран, которые оказывают поддержку нашей стране, сводя на нет все усилия коллективного запада о бойкоте".

Осознанная политика "культуры отмены" России, как сообщил на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, длится уже более 500 лет. "До сегодняшнего дня страна пережила уже три массовые волны "отмены", - пояснил он. - Первая произошла во время Ливонской волны, вторая сопровождала Крымскую войну, третья возникла как реакция на 1917 год и Гражданскую войну. При этом, ни одна "кампания отмены" не дала результатов, а Россия смогла извлечь их них выгоду. В европейской культуре "чужого" нужно уничтожить, а если не получается, то его нужно отменить. Россию не удалось уничтожить, поэтому ее пытаются отменить, дискредитировать, забыть. Но в любой подобной ситуации это шло только на пользу России, и создавало стимулы для мощного рывка".