Андрей Мединцев: практика ночных дежурств в селах поможет и организационно, и психологически

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ночные дежурства в сельских поселениях для своевременного выявления угроз пожаров могут стать действенным инструментом. Такую точку зрения высказал председатель ассоциации лесозаготовителей и деревообработчиков Тюменской области Андрей Мединцев.

В большинстве случаев весенние пожары, по его словам, возникают по вине человека, при сжигании травы на полях, или мусора в населенных пунктах. "Новая практика организации ночных дежурств в сельских поселениях поможет и организационно, и психологически, - заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". - На уровне социальной среды важно чтобы мы были эмоционально вовлечены в предупреждение пожаров. Не важно, на каких территориях они происходят - в лесу, на полях или в населенных пунктах. Безопасность наших домов начинается с нас. Если мы это понимаем, мы никогда не бросим спичку или окурок, не пройдем мимо соседа, который сжигает кучу мусора на своем участке. Будем неравнодушными".

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил главам районов организовать в сельских поселениях ночные дежурства для своевременного выявления угроз пожаров.

На юг области из-за высокой опасности возникновения лесных и ландшафтных пожаров направили 196 сотрудников "Тюменской авиабазы". Еще 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы прибыли из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 20 специалистов от Тюменской областной противопожарной службы направили в Голышмановский городской округ. В Ишиме на 45 человек увеличили личный состав 18-го отряда противопожарной службы. Зона его ответстветсвенности Ишимский, Бердюжский, Сорокинский, Сладковский, Казанский, Викуловский и Абатский районы.

"Благодаря наращиванию сил и средств удалось переломить ситуацию с природными пожарами. На сегодня все крупные очаги локализованы или потушены", - сказал Моор.