Маркиянов напомнил высказывание Путина: "Я лакец, дагестанец, чеченец, ингуш, русский, еврей, мордвин"

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Председатель комиссии Общественной палаты Республики Мордовия Сергей Маркиянов напомнил выражение президента России, ставшее крылатым: "Я лакец, дагестанец, чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин...".

"Сопоставьте это с американскими идеями "плавильного котла", в котором предаются забвению не только традиции, но нации как таковые, тогда все станет понятно, почему глобализм в лице украинского национализма наступал на русский Донбасс и почему мы все мордва, ингуши, татары, русские, чеченцы боремся за наш традиционный Русский мир", - сказал он.

Для большинства россиян, по его словам, казалось невозможным создание на рубеже веков, первой половины 21 века на территории Украины, бывшей УССР, фактически исконно русских землях, населяющих русскоговорящими людьми, искусственного образования - Анти-России, в лице современного марионеточного украинского режима.

"Но это факт, - подчеркнул Сергей Маркиянов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - И это шок для большинства россиян и всех здравомыслящих людей, мысли которых находятся в парадигме традиционного русского мира".

Проникновение неонацистской идеологии на постсоветское пространство, по мнению мордовского эксперта, легко объяснимо, и методы гибридно-информационных подходов понятны. Где-то оранжевые революции в буквальном смысле, а где-то ползучая, целенаправленная, латентная и невидимая доброму традиционному взгляду идеология, подкупающая местные элиты, разлагающая общество, попирающая вековые ценности людей живущих на той или иной территории.

"Идеи глобализма в виде "плавильного котла", как форма существования американской нации расплавила, уничтожила местных индейцев, а идеи Европы "мультикультурализма" уничтожают саму Европу, - считает эксперт. - Глобализм, шагая по планете, не мог не заглянуть на постсоветское пространство по определению. Но за всем этим стоят бенефициары, конкретные люди, возомнившие себя богами, бросая вызов "святая святых" - религии, исповедующей тем населением, на территорию проживания которого, сатанинский глобализм совершает идеологическую, экономическую, политическую, военную и прочую экспансию".