Система патриотического воспитания, по мнению эксперта, должна быть сквозной

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Заниматься патриотическим воспитанием в вузе поздно, если до поступления в учебное заведение ребенок воспитывался в другой идеологии. Такую точку зрения высказал заместитель председателя общественной палаты Чувашской республики Алексей Автономов, комментируя старт всероссийской инициативе по поднятию государственного флага в образовательных организациях Тюменской области, который дал губернатор Александр Моор.

"Патриотизм впитывается с молоком матери, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертный клуб России". – Должны быть выработана сквозная система патриотического воспитания. Когда я по утрам еду за рулем и слышу гимн России у меня мурашки по коже. Надо, чтобы это чувство было у всех патриотов России. Тогда можно говорить, что мы непобедимы".

Александр Моор дал старт всероссийской инициативе по поднятию государственного флага в образовательных организациях региона.

Акция поднятия государственного флага состоялась 25 апреля, на базе Физико-математической школы в Тюмени.

Российский триколор и торжественная процедура его поднятия, по словам губернатора, это - символ единения, памяти и веры в нашу страну и общее будущее. "Символично, что акция начинается в преддверии Дня Победы, - подчеркнул глава региона на торжественной церемонии. - 9 мая - священный праздник для всех россиян. Сегодня у нас есть возможность отстоять честь нашей страны, внести свой вклад в ее процветание".

Александр Моор вручил значки "Мы-будущее региона" 16 победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.