Консолидация российского народа – тот ресурс, который необходимо научиться ценить, считает эксперт

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Уровень консолидации российского народа – это тот социальный ресурс, который необходимо научиться ценить. Такую точку зрения высказала руководитель Тульского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Елена Шмелева.

Именно благодаря этому ресурсу, по ее мнению, возможно устойчивое, поступательное развитие страны на фоне санкций и агрессивных действий со стороны внешнего мира. "Русский народ имеет свой неповторимый менталитет, в сложных ситуациях способный сделать великие дела, - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Европа считала, что вот-вот загонит Россию в угол. Но с нашим президентом Россия продолжает расти и развиваться. Народ поддерживает процветание своей страны, поэтому люди продолжают сплачиваться вокруг нашего лидера, тем самым демонстрируют все большую сплоченность и поддержку".

Феномен сплочения российского общества обсудили 4 мая на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По словам политолога Александра Рудакова, высокий уровень поддержки президента и сплочение общества базируется на общественных запросах на защиту соотечественников, суверенитета, на поддержку базовых общенациональных ценностей, на справедливый миропорядок и солидарное развитие. На их основе сформировался "Донбасский консенсус" - поддержка действий государства и власти, направленных на защиту территории и соотечественников. "Новое явление сопоставимо с масштабами "Крымского консенсуса", - пояснил он. - Однако, если в 2014 году общество объединило позитивное эмоциональное переживание исторического момента, то сегодня оно базируется на осознанной и устойчивой убежденности в правильности выбранного пути. Особенно важно, что поддержка и защита русского мира стали общим делом для всех народов и традиционных религиозных общин современной России".

По данным ВЦИОМ, россияне испытывают гордость за страну (50%), любовь к Родине (43%), веру (38%) и надежду (29%). Кроме того, 61% респондентов отмечают, что специальная военная операция выступает фактором консолидации российского общества, противоположное мнение выражают только 20%.