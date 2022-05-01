Эксперт отметил весомый вклад правительства Тюменской области в развитие физкультуры и спорта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Перед отраслью физической культуры и спорта в настоящее время стоят большие вызовы как в системном плане внутри страны, так и в условиях изменения общемирового спорта. Такую точку зрения высказал директор тюменского АНО "Проектные решения" Сергей Вотинов.

Вклад правительства Тюменской области в развитие физкультуры и спорта региона, по его мнению, бесспорно ощутимый.

"Сформированы и работают сеть государственных и муниципальных учреждений, система спортивных мероприятий от дворового до всероссийского уровней, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – Действуют формы поддержки проектов спортивных федераций по видам спорта, строятся и реконструируются объекты в муниципальных образованиях".

Доля жителей Тюменской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, несмотря на пандемию, увеличилась с 51,5 процента в 2020 году до 54,7 процента в 2021 году. Об этом на очередном онлайн-заседании президиума регионального правительства сообщил директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин.

Уровень обеспеченности населения Тюменской области спортивными сооружениями вырос с 56,8% от норматива в 2020 году до 57,5% в 2021 году.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, выросла с 86% в 2020 году до 92,2 процента в 2021 году.

В 2021 году в регионе введены в строй три крупных спортивных объекта: бассейны в Ялуторовске и Заводоуковске, а также крытый каток в Тюменском районе.

В Тюменской области, по словам губернатора Александра Моора, сформирована разноуровневая система спортивных объектов, отвечающая современным требованиям и запросам. "Создание комфортных условий для тюменцев, ведущих активный и здоровый образ жизни, одно из приоритетных направлений деятельности регионального правительства. Мы будем продолжать эту работу", – подчеркнул он.