Эксперт: деньги, сэкономленные на реализации нацпроектов, должны оставаться в регионе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Важно, чтобы деньги, сэкономленные на контрактах по реализации национальных проектов, оставались в регионе и были использованы на новые проекты. Правда, для этого необходима оперативная работа региональной власти. Такую точку зрения высказал журналист-аналитик из Брянской области Юрий Лобунов, комментируя итоги онлайн-совещания по реализации нацпроектов, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Такой опыт уже есть, федеральный центр позволяет расширять программы в связи с экономией, - пояснил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – И , судя по тому, что к середине мая в Тюменской области успели проторговать и заключить контракты в объеме 85% от годового плана, команда Александра Моора уверенно справляется с решением подобных задач в кратчайшие сроки".

По данным директора регионального департамента экономики Максима Скворцова, в апреле 2022 года при заключении контрактов для реализации национальных проектов удалось сэкономить более 27 млн рублей бюджетных средств.

С начала 2022 года в Тюменской области уже заключено контрактов для осуществления национальных проектов на общую сумму 7,6 млрд рублей, что составляет 85 % от плана. Профинансировано 5,9 млрд рублей, или 32 % от плана.

"Заключение контрактов для реализации нацпроектов и их финансирование продолжаются в целом в соответствии с графиком. В сегодняшней непростой экономической ситуации рациональное использование и экономия бюджетных средств имеют особенно важное значение. При этом сокращение расходов никак не должно отражаться на качестве работы", – подчеркнул губернатор Александр Моор.