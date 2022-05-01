Насрулаева: открытой агрессии по отношению к России нужно противопоставить непреходящие духовные ценности

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Поднятие флага и прослушивание гимна в школах в начале учебной недели необходимы, так как способствуют воспитанию сопричастности подрастающего поколения к судьбе своей Родины, а также способствуют единению и сплочению всех россиян. В этом уверена кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российский Федерации Шамсигат Насрулаева (Республика Дагестан).

Спецоперация на Украине, по ее мнению, обнажила самые острые насущные проблемы современности, она помогла разглядеть реальное отношение к нашей стране всего "цивилизованного мира". "И эта картина, поистине ужасает своей неприкрытой ненавистью и цинизмом, открытой агрессией по отношению к России, - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Противопоставить сложившимся реалиям можно и нужно непреходящие духовные ценности, унаследованные нами от наших героических предков: доброту, умение дружить, чувство товарищества, любовь к своему дому, своей семье, своему народу своей Родине. Благодаря этим качествам Россия не раз побеждала своих врагов, желающих подчинить ее себе".

Министром образования и науки Российской Федерации Сергеем Кравцовым обозначены нововведения которые ожидают школы в новом учебном году: поднятие флага и прослушивание гимна в начале учебной недели, введение киноуроков, а также уроков "Разговоры о важном".

Новое, по словам Заслуженного учителя Российский Федерации Шамсигат Насрулаевой, – это хорошо забытое старое. "Любовь к Родине надо прививать через любовь к своей природе, к своему краю, - считает она. - В связи с этим хотелось бы предложить разработать учебные экскурсии по историческим местам в каникулярное время, сделать эти экскурсии максимально доступными".

Более половины россиян (59%) поддерживают инициативу по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей. Чуть меньше граждан положительно относятся к урокам, посвященным событиям специальной военной операции России на Украине, — 51%.