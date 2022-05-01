Устойчивость экономики Тюменской области – это результат напряженной работы и умного администрирования, считает эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Устойчивость региональной экономики Тюменской области – это не стихийное явление и не следствие действия "невидимой руки рынка", это результат напряженной работы и умного администрирования. Так считает журналист-аналитик Юрий Лобунов (Брянская область).

Правительство региона, по его словам, оперативно и достаточно эффективно реагирует на изменения ситуации. "Компенсация лизинговых затрат и перезапуск программы "5-процентный лизинг", 700 миллионов рублей из регионального бюджета на докапитализацию областного фонда поддержки промышленности, областной закон об авансах (до 90%) подрядчикам и возможности изменения контрактов, заключенных правительством региона, многочисленные меры, направленные на поддержку отдельных сегментов экономики – все это результат работы региональной власти", - сообщил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

При этом ведется колоссальная ежедневная работа по мониторингу ситуации, выстраиванию коммуникации между хозяйствующими субъектами, упрощению административных процедур, консультаций, методической помощи.

В первом квартале 2022 года индекс промышленного производства в Тюменской области составил 101,3 % к аналогичному периоду 2021 года. Объем выполненных строительных работ за период с января по март – 28,5 млрд рублей, это на 14% больше, чем за первые три месяца прошлого года. По данным на 10 мая, в регионе действует 68 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 3,8% больше в сравнении с аналогичной датой 2021 года. Увеличился оборот розничной торговли и объем оказанных населению платных услуг.

Ситуация на рынке труда стабильная, уровень регистрируемой безработицы уменьшился. Этот показатель по-прежнему остается самым низким за последние восемь лет. При этом количество вакантных рабочих мест увеличилось с 24 тыс. в начале 2022 года до более чем 25 тыс. в настоящее время.

Тем не менее санкционное давление на Россию, как отметил на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций губернатор Александр Моор, не ослабевает. "Это повлечет за собой долгосрочные экономические последствия. Поэтому нельзя расслабляться и упускать из вида возможные негативные последствия и тенденции. Главное – продолжать поддержку региональной экономики, не допуская роста безработицы и снижения предпринимательской активности", – сказал он.