Эксперт: работа исследовательского центра "НОВАТЭК" в Тюмени сделает добычу углеводородов экологичней
Такие компании как "НОВАТЭК" положительно влияют на экономическое развитие регионов, поддерживают социальные проекты, финансируя их, оказывают помощь школам, молодежному движению и делают многое для того, чтобы жизнь россиян была лучше. Такую точку зрения высказал эксперт Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Иннокентий Ершов, комментируя ввод в эксплуатацию самого современного в России лабораторно-исследовательского центра компании "НОВАТЭК" в Тюмени.
"Открытие новой лаборатории, по нашему мнению, позволит бережно отнестись к природе, к недрам Земли при добыче углеводородов", - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".
Новый лабораторно-исследовательский центр включает в себя 7 лабораторий – по комплексному исследованию керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, исследованию многомерзлых грунтов, лабораторию надежности нефтегазового промысла и лабораторию экологического мониторинга.
Площадь исследовательского центра, в котором уже создано около двухсот высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой труда, составляет 13,5 тыс. кв. м. В его состав входят хранилище керна и склад лабораторных образцов. Среди оборудования центра есть уникальные установки, не имеющие аналогов в России. Масштабный инвестпроект реализован при поддержке правительства Тюменской области.
Ввод в эксплуатацию самого современного в России лабораторно-исследовательского центра компании "НОВАТЭК" в Тюмени, как отметил губернатор Александр Моор, – важное событие для региона. "НОВАТЭК, – надежный партнер Тюменской области, активно инвестирующий в развитие интеллектуального капитала региона, - отметил он. - По инициативе компании в 2015 году в тюменских средних школах открылись первые корпоративные классы, ставшие для наших юных земляков важной ступенью на пути к будущей профессии. Первые выпускники уже пришли на производство. Подобный формат обучения становится все более востребованным", – подчеркнул он.
Губернатор выразил уверенность в том, что расширение передового отраслевого научного центра в Тюмени активизирует деятельность промышленного кластера, упрочит стратегическое значение региона в развитии нефтегазовой отрасли и будет способствовать решению актуальных задач в сфере импортозамещения.
Новый лабораторный центр, по словам председателя правления ПАО "НОВАТЭК" Леонида Михельсона, позволит компании проводить большой комплекс исследований силами специалистов нашего научно-технического центра в городе Тюмени. "Он также внесет значительный вклад в развитие научно-технического потенциала отечественной нефтегазовой отрасли в целом, позволит повысить оперативность и качество проводимых исследований, а также снизит зависимость НОВАТЭКа от внешних подрядчиков", - сообщил он.