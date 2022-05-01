Эксперт: работа исследовательского центра "НОВАТЭК" в Тюмени сделает добычу углеводородов экологичней

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Такие компании как "НОВАТЭК" положительно влияют на экономическое развитие регионов, поддерживают социальные проекты, финансируя их, оказывают помощь школам, молодежному движению и делают многое для того, чтобы жизнь россиян была лучше. Такую точку зрения высказал эксперт Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Иннокентий Ершов, комментируя ввод в эксплуатацию самого современного в России лабораторно-исследовательского центра компании "НОВАТЭК" в Тюмени.

"Открытие новой лаборатории, по нашему мнению, позволит бережно отнестись к природе, к недрам Земли при добыче углеводородов", - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Новый лабораторно-исследовательский центр включает в себя 7 лабораторий – по комплексному исследованию керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, исследованию многомерзлых грунтов, лабораторию надежности нефтегазового промысла и лабораторию экологического мониторинга.

Площадь исследовательского центра, в котором уже создано около двухсот высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой труда, составляет 13,5 тыс. кв. м. В его состав входят хранилище керна и склад лабораторных образцов. Среди оборудования центра есть уникальные установки, не имеющие аналогов в России. Масштабный инвестпроект реализован при поддержке правительства Тюменской области.

Ввод в эксплуатацию самого современного в России лабораторно-исследовательского центра компании "НОВАТЭК" в Тюмени, как отметил губернатор Александр Моор, – важное событие для региона. "НОВАТЭК, – надежный партнер Тюменской области, активно инвестирующий в развитие интеллектуального капитала региона, - отметил он. - По инициативе компании в 2015 году в тюменских средних школах открылись первые корпоративные классы, ставшие для наших юных земляков важной ступенью на пути к будущей профессии. Первые выпускники уже пришли на производство. Подобный формат обучения становится все более востребованным", – подчеркнул он.

Губернатор выразил уверенность в том, что расширение передового отраслевого научного центра в Тюмени активизирует деятельность промышленного кластера, упрочит стратегическое значение региона в развитии нефтегазовой отрасли и будет способствовать решению актуальных задач в сфере импортозамещения.

Новый лабораторный центр, по словам председателя правления ПАО "НОВАТЭК" Леонида Михельсона, позволит компании проводить большой комплекс исследований силами специалистов нашего научно-технического центра в городе Тюмени. "Он также внесет значительный вклад в развитие научно-технического потенциала отечественной нефтегазовой отрасли в целом, позволит повысить оперативность и качество проводимых исследований, а также снизит зависимость НОВАТЭКа от внешних подрядчиков", - сообщил он.