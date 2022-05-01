Эксперт: Тюменская область, несмотря на санкции, держит устойчивые экономические показатели

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Устойчивость экономики России во многом зависит от социально- экономического развития регионов. В этом уверен эксперт Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Иннокентий Ершов.

Экономические показатели Тюменской области, по его мнению, говорят, что регион, действительно, не смотря на санкции держит устойчивые экономические показатели. "Некоторые с опережением прошлого года, при поддержке правительства Российской Федерации и правильного курса правительства региона", - подчеркнул он, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" итоги очередного заседания регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

Региональная экономика, как отметил губернатор Александр Моор, сохраняет устойчивость, но это не повод для самоуспокоенности. "В макроэкономике мы наблюдаем замедление темпов роста инфляции как в целом по стране, так и в нашем регионе, - пояснил он. - Центральный банк России в апреле дважды снижал ключевую ставку, поэтому заемные средства стали более доступными для бизнеса. Правительство России приняло шесть пакетов мер поддержки различных отраслей экономики. Аналогичную работу ведут и органы власти Тюменской области".

В первом квартале 2022 года индекс промышленного производства в Тюменской области составил 101,3 % к аналогичному периоду 2021 года. Объем выполненных строительных работ за период с января по март – 28,5 млрд рублей, это на 14% больше, чем за первые три месяца прошлого года. По данным на 10 мая, в регионе действует 68 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 3,8% больше в сравнении с аналогичной датой 2021 года. Увеличился оборот розничной торговли и объем оказанных населению платных услуг.

Ситуация на рынке труда стабильная, уровень регистрируемой безработицы уменьшился. Этот показатель по-прежнему остается самым низким за последние восемь лет. При этом количество вакантных рабочих мест увеличилось с 24 тыс. в начале 2022 года до более чем 25 тыс. в настоящее время.