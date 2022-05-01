  • 23 мая 202223.05.2022понедельник
  • USD58,8862
    EUR60,8953
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На тюменца завели уголовное дело за размещение на сайте "Бессмертного полка" фото нацистского преступника и фейк о действиях российской армии

Общество, 20:35 23 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На тюменца завели уголовное дело за размещение на сайте "Бессмертного полка" фото нацистского преступника и фейк о действиях российской армии. Обвиняемый, которым оказался 23-летний мужчина, задержан следователями СК и сотрудниками полиции, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия мужчина виновен в двух эпизодах. В апреле 2022 г. под видом достоверных сообщений он разместил интернете публикации с заведомо ложной информацией о действиях Вооружённых сил Российской Федерации. А в первых числах мая подал заявку с фотоизображением нацистского преступника на проект "Бессмертный полк". По его замыслу этот портрет должны были показать во время публичной трансляции 9 мая.

В ходе допроса тюменец дал признательные показания. На время следствия по решению суда он находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# СУ СК РФ по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:35 23.05.2022На тюменца завели уголовное дело за размещение на сайте "Бессмертного полка" фото нацистского преступника и фейк о действиях российской армии
19:20 23.05.2022В УФО отмечается низкий уровень заболеваемости и уменьшение числа госпитализаций по CОVID-19
18:07 23.05.2022В Тобольске восстановят ротонду на территории кремля
17:56 23.05.202224 мая - события дня