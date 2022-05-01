На тюменца завели уголовное дело за размещение на сайте "Бессмертного полка" фото нацистского преступника и фейк о действиях российской армии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На тюменца завели уголовное дело за размещение на сайте "Бессмертного полка" фото нацистского преступника и фейк о действиях российской армии. Обвиняемый, которым оказался 23-летний мужчина, задержан следователями СК и сотрудниками полиции, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия мужчина виновен в двух эпизодах. В апреле 2022 г. под видом достоверных сообщений он разместил интернете публикации с заведомо ложной информацией о действиях Вооружённых сил Российской Федерации. А в первых числах мая подал заявку с фотоизображением нацистского преступника на проект "Бессмертный полк". По его замыслу этот портрет должны были показать во время публичной трансляции 9 мая.

В ходе допроса тюменец дал признательные показания. На время следствия по решению суда он находится под стражей.