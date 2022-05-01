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Три года колонии-поселения получил водитель джипа, сбивший женщину с ребенком в центре Тюмени

Происшествия, 12:54 24 мая 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Три года проведет в колонии-поселении тюменец, в состоянии опьянения совершивший наезд на пешехода. Как сообщает прокуратура Тюменской области, 47-летний водитель лишен прав на два с половиной года, также он заплатил потерпевшей более 500 тыс. рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 22 января мужчина, находившийся в состоянии опьянения, двигался по проезжей части ул. Советской в Тюмени на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee.

Водитель не справился с управлением и выехал на тротуар и допустил наезд на женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. В результате женщина получила различные телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

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# ДТП , суд , уголовное дело

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