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Соревнования на каноэ и каяках пройдут в Тюмени

Спорт, 17:48 24 мая 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по гребному слалому состоятся на оз. Оброчное (район ул. 3-й Элеваторной) 25-26 мая.

Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города. Порядка 150 спортсменов на каноэ и каяках примут участие в соревнованиях. Они выступят в нескольких возрастных категориях. Зрителей ждут показательные и квалификационные заезды, командные гонки всех судов.

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