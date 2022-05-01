Тюменский психотерапевт посоветовала родителям добавить в меню шоколад на период экзаменов

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Включить в меню ребенка горький шоколад в виде напитка накануне экзаменов советует психотерапевт Областной клинической психиатрической больницы, заведующая отделением психотерапии Ольга Тальчук, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Углеводы помогают при интенсивных интеллектуальных нагрузках, а шоколад – снижает уровень стресса", - отметила специалист и добавила, что рацион питания должен включать также не менее 200-400 гр. сырых фруктов и овощей (яблоки, бананы, шпинат, цветная капусту), сухофрукты и орехи (грецкий, миндаль, изюм, курагу и т. д.), рыбий жир.

Важно соблюдать режима дня: подросткам необходимо спать не менее 8 часов, проводить на свежем воздухе не менее 1,5-2 часов в день. Благотворное воздействие окажет ограничение перед сном просмотра телевизора, использования смартфона, компьютерных игр.

В горячий период экзаменационной поры психотерапевт обращается к родителям: "Помните о том, что часто в погоне за успеваемостью, родители могут повышать уровень требований, предъявляемых к ребенку. Давление и навалившийся груз ответственности за низкую оценку на экзамене, довольно часто приводят к эмоциональным срывам. Нередко именно высокий уровень тревоги мешает ребенку продемонстрировать реальный уровень знаний и получить высокий результат. Если самостоятельно справиться с тревожностью ребёнка у вас не получается, вы всегда можете обратиться к врачу-психотерапевту", - резюмировала Ольга Тальчук.

Она также отметила, что Тревога является нормальной реакцией организма на стресс, в этом случае мы говорим о "полезной" тревоге, которая стимулирует, организует деятельность, расставляет приоритеты. С ее помощью человек находит способы решения задач. Однако, "полезная" тревога может перейти в патологическую.

По словам специалиста, в случае патологической тревоги в организме человека значительно повышаются гормоны стресса: адреналин, норадреналин, кортизол, вазопрессин. Взрослым важно вовремя заметить изменения в поведении ребенка и оказать ему помощь. Рекомендует эксперт также обратить внимание на жалобы или изменения в поведении: возникновение страхов, тиков, головной боли, расстройств со стороны органов пищеварения. О повышенной тревожности говорят нарушение сна, трудности при засыпании, частые пробуждения. Дети и подростки часто воспринимают практически любое событие как неблагоприятное или опасное и начинают избегать "ситуаций неуспеха" – уклоняться от участия в мероприятиях, где необходимо проявить себя, уровень своих знаний. В таком состоянии детям сложно сосредоточиться на выполнении одной задачи, они больше времени тратят на подготовку домашнего задания. На замечания родителей по поводу успеваемости они реагируют раздражительностью, вспыльчивостью.

"Необходимо оказать эмоциональную поддержку, внимание и заботу. Например, скажите ребенку, что знаете, как ему сейчас тяжело, потому что тоже когда-то сдавали экзамены и волновались, как и он сейчас. Сделайте акцент на то, что любите его любым, независимо от его оценок, достижений и результатов. Также поделитесь историей своих неудач, связанных с экзаменационной порой и расскажите как вы ее преодолели", – рекомендует психотерапевт.

Специалист советует рационально распределить нагрузку и не пытаться восполнить пробелы в знаниях за короткий срок. Накануне экзамена обязательно необходимо посвятить время полноценному отдыху. Очень важно научить ребенка замечать даже самые малые достижения, а также необходимо хвалить его за реальные успехи.