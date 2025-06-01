Мемориальную доску с именем Геннадия Нечаева открыли на здании "Башни" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мемориальную доску с именем Геннадия Нечаева открыли на здании молодежной резиденции "Башня" 23 июля. Клубом "Дзержинец" Геннадий Александрович руководил более 40 лет, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"На встречу пришли воспитанники военно-патриотического клуба разных лет, соратники, близкие, друзья. Много говорили о заслугах, которые Геннадий Александрович внес в развитие молодого поколения. Он занимался с трудными подростками, помогая им найти свой путь в жизни и стать достойными членами общества. Мы гордимся, что продолжаем дело Нечаева. "Дзержинец" всегда будет открыт для детей с непростой судьбой", — поделилась директор многофункционального молодёжного центра "Дзержинец" Алена Товескина.

Почетный гражданин Тюмени, ветеран МВД, член Союза журналистов России Геннадий Нечаев — автор сотен публикаций по реабилитации подростков из группы риска. Его труды в этой области признаны новаторскими, а подготовленные методические сборники рекомендованы к распространению в регионах страны. Имя Геннадия Нечаева внесено в общефедеральную книгу "Лучшие люди России".