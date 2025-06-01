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Многодетные тюменцы могут бесплатно установить дома пожарные извещатели

Общество, 18:18 23 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оснастить жилье автономными дымовыми извещателями предлагает администрация Тюмени многодетным семьям и находящимся в трудной жизненной ситуации.Рработы проведут за счет городского бюджета, сообщает пресс-служба администрации.

Для этого необходимо обратиться с заявлением и подтверждающими документами в департамент безопасности жизнедеятельности на ул. Кирова, 12/2. Сделать это можно с понедельника по четверг с 8 часов 45 минут до 18 часов с перерывом с 12 до 13 часов, по пятницам - с 9 до 17 часов с таким же перерывом.

Работа проводится в соответствии с постановлением администрации города 2024 года.

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# многодетные семьи , пожарный извещатель

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