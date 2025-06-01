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Одноразовые пеленки другую помощь могут передать тюменцы для малышей-лосят

Общество, 18:07 23 июня 2025

из сообщества "У Лукоморья | Центр реабилитации животных" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "У Лукоморья | Центр реабилитации животных" во ВКонтакте

Одноразовые пеленки, простыни могут передать тюменцы для лосят Луны и Лосяша в центре реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ветеринарный врач центра Татьяна Усламина, в питомник их привезли сотрудники лестничества. Детенышей обнаружили в Ялуторовском районе. Они оказались брошены мамой и были очень ослаблены. Состояние самца, который получил кличку Лосяш, усугублялось тем, что у него диагностировали траму передней ноги. Сейчас специалисты активно лечат его.

"Лосятам уже полтора месяца, а попали они к нам десятидневными", — добавила Татьяна Усламина.

Кормят малышей смесью из козьего и лосиного молока, приобретали его специально в Москве и Санкт-Петербурге. Пеленки и простыни горожане могут принести по адресу: д. патрушева, ул. Солнечная, 25 ежедневно с 9 до 20 часов.

Позднее животных планируют выпустить на охраняемых прироных территориях или лосиных фермах, этот вопрос пока прорабатывается.

Инна Пахомова

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# животные , реабилитация

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