Николай Теньковский досрочно покинул пост главы Исетского района

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Николай Теньковский досрочно покинул пост главы Исетского района 23 июня. Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил его за многолетнюю работу и верность делу.

"Сегодня дума Исетского района рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Николая Владимировича Теньковского. С 23 лет он трудится на благо Тюменской области: сначала в сельском хозяйстве, потом на муниципальной службе. В 2015 году возглавил Исетский район", — написал в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

За эти годы территория сделала заметный шаг вперед: вырос промышленный и аграрный потенциал, реализуются инвестиционные проекты, создаются рабочие места. Изменения произошли и в социальной сфере. Газифицируются села, улучшается качество водо- и теплоснабжения, ремонтируются учреждения образования, здравоохранения, культуры.

"Во всех изменениях к лучшему – личный вклад Николая Владимировича. Он гиперответственен. Умеет находить общий язык с людьми, ценить, поддерживать, а в нужное время – поругать. За десять лет Николай Владимирович стал родным для Исетского района. Это заметно по эмоциям, которые сегодня испытывали депутаты", — заключил глава региона.

Обязанности главы территории будет исполнять первый заместитель Константин Швецов. Конкурс на замещение должности руководителя Исетского муниципального округа осенью объявит уже новый состав местной думы.