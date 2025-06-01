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Стелу в честь колмаковского пряника установили в Заводоуковске

Общество, 18:29 23 июня 2025

телеграм-канал Светланы Касеновой | Фото: телеграм-канал Светланы Касеновой

Тематическую стелу установили на главной площадке историко-гастрономического фестиваля "Колмаковский пряник" в Заводоуковске. Он пройдет 28 июня в Центральном парке. Об этом на страницах своих соцсетей сообщила глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

"Стела, посвященная нашему именитому лакомству, расположена у событийной площадки парка", — отметила она.

IV историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" начнется в 11 часов. Событие станет частью празднования Дня города. В программе — пряничные гуляния, концерты, иммерсивный спектакль "Скоморошина". Гости смогут попробовать домашние пряники из печи.

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# гастрономический фестиваль

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