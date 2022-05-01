Грозы и дожди с градом идут в Тюменскую область
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Кратковременные дожди, грозы, град ожидаются в некоторых районах Тюменской области 27 мая. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ночью температура воздуха опустится до плюс 13 градусов. Местами прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду.
Днем потеплеет до плюс 19 градусов, но будет облачно. Ветер будть дуть в северо-западном направлении со скоростью 7-12 метров в секунду.
Оксана Корнеенкова