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Грозы и дожди с градом идут в Тюменскую область

Общество, 15:51 26 мая 2022

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Кратковременные дожди, грозы, град ожидаются в некоторых районах Тюменской области 27 мая. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью температура воздуха опустится до плюс 13 градусов. Местами прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Днем потеплеет до плюс 19 градусов, но будет облачно. Ветер будть дуть в северо-западном направлении со скоростью 7-12 метров в секунду.

Оксана Корнеенкова

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# погода , погода в Тюмени

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