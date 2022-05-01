Исполнение бюджета Тюмени в 2021 году одобрили депутаты городской думы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Исполнение бюджета Тюмени за 2021 год проанализировали депутаты городской думы на заседании 26 мая. Народные избранники отметили наполняемость бюджета и эффективное расходование средств. Уровень исполнения бюджета по доходам составил 101%, в расходной части – 93%.

Как сообщил депутатам председатель комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы Иван Романчук, бюджет Тюмени за 2021 год исполнен по доходам в размере 35 млрд рублей, по расходам – более 36 млрд. Он уточнил также, что бюджет исполнен без привлечения кредитных средств и без внутреннего и внешнего долга.

Расходы бюджета были направлены на реализацию 20 муниципальных программ, охватывающих все сферы жизни общества, самые значительные - на развитие образования, более 15 млрд рублей, а также на развитие дорожно-транспортной сети областного центра. Кроме того, Тюмень принимала участие в реализации двух национальных проектов.

Депутат Юрий Коновалов подчеркнул, что на протяжении восьми лет сохраняется положительная тенденция исполнения бюджета с показателем не ниже 93%. "Это говорит о стабильности и долгосрочной устойчивости городского бюджета. По расходам на душу населения бюджет Тюмени уступает только Москве и Санкт-Петербургу", - напомнил он.

"Мы видим рачительное отношение к денежным средствам и профессиональный подход к определению затрат, все это говорит о том, что мы на правильном пути", - считает депутат Степан Киричук.

Председатель городской думы Евгений Заболотный отметил, что бюджет был исполнен хорошо в доходной и расходной частях. "Цифры радуют, и они растут из года в год: мы начинали седьмой созыв с 30 миллиардов, а в этом году сумма, направленная на различные муниципальные программы и внепрограммные мероприятия, уже превышает 40 миллиардов", - уточнил он.

Николай Ступников