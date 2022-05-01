"Автобус памяти" остановится на семи площадях и парках Тюмени

Передвижной тематический музей "Автобус памяти" сделает остановки в семи общественных пространствах Тюмени с 28 по 31 мая.

Автобус, в котором размещена экспозиция об истории Тюмени времен Великой Отечественной войны и вкладе жителей в победу, 28 мая будет находиться в Загородном саду с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.

30 мая передвижной музей по два часа пробудет на Цветном бульваре — с 9 часов, на площади 400-летия Тюмени — с 12 часов, на пощади Памяти — с 15 часов.

31 мая "Автобус памяти" с 9 до 11 часов расположится на парковке набережной, с 12 до 14 часов — в экопарке Затюменский, с 15 до 17 часов — на парковке у Технопарка.

В автобусе размещены исторические экспонаты и информационные стенды с историями о подвигах тюменцев, работе школ, заводов и госпиталей, сообщает тюменское отделение "Молодой гвардии".