В лагерях Тюменской области стартовала летняя оздоровительная кампания

| Фото: Детский центр "Ребячья Республика" ВКонтакте | Фото: Детский центр "Ребячья Республика" ВКонтакте

Летняя оздоровительная кампания стартовала в Тюменской области. Первого июня свои двери для ребят открывают более 650 детских оздоровительных организаций, включая пришкольные и загородные лагеря.

Как рассказала в интервью "Тюменской линии" президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" Лариса Шилова, в лагере имени Юрия Гагарина и в "Серебряном бору" первые смены стартовали чуть раньше - 28 мая.

"Все лагеря прошли приемку, проделана большая подготовительная работа. Учреждения проверили органы прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзор и другие надзорные ведомства. Программы лагерей в ходе экспертизы одобрил методический совет. Сотрудники учреждений прошли углубленный медицинский осмотр и привились от COVID-19",- рассказала Лариса Шилова.

В каждом лагере разработаны и утверждены 14-дневные меню. Специалисты продумали и питание для ребят, имеющих диагнозы - сахарный диабет, аллергия и другие. Кроме того, достигнута договоренность с областным департаментом здравоохранения об организации телеконсультаций с узкими специалистами, когда врач лагеря сможет проконсультироваться с врачом узкой специальности, чтобы решить спорные вопросы. Проверены и получили необходимые документы пляжные зоны, скалодромы и спортивное оборудование. Проведены акарицидные обработки против клещей.

"В 2022 году в лагерях Тюменской области пройдут смены различной направленности, но везде уделят внимание гражданско-патриотическому воспитанию. Запланированы и программы, связанные с изучением малой Родины. Некоторые лагеря развивают парусные виды спорта – для этого тоже получены все необходимые разрешения. Мы уверены, что досуг детей будет интересным и разнообразным", - отметила она.

Всего, по предварительным данным, в лагерях Тюменской области в летний сезон отдохнут более 20 тысяч ребят. Лариса Шилова отметила, что на вторую и последующие смены еще осталось немного путевок. Приобрести их можно по программе детского кешбэка.

"На время действия кешбэка отменена программа софинансирования, она продолжит работать с осенних смен. В этом году сняты ограничения по наполняемости лагерей, поэтому будем принимать детей согласно нашей мощности, то есть на 100%", - добавила Ларса Шилова.

Увеличено финансирование на путевки для ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации - дети-сироты, дети-инвалиды, дети из многодетных, малообеспеченных семей. Кроме того, в тюменских лагерях отдохнут 15 детей жителей республик ЛНР и ДНР, которые самостоятельно приехали в Тюменскую область и 50 детей погибших военнослужащих из Краснодонского района ЛНР.

Любовь Голышева