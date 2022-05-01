В "РН-Уватнефтегазе" выбрали лучших рабочих и инженеров

| Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Лучший рабочих и инженеров выбрали на XIX смотре-конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии-2022" в ООО "РН-Уватнефтегаз". Награждение победителей состоялось в г. Тюмени и на Кальчинском месторождении, которое в этом году отмечает 30-летний юбилей.

За выход в финал конкурса в 13 номинациях боролись более 100 участников. В ходе теоретической части они ответили на вопросы теста, а также продемонстрировали знание правил промышленной безопасности и охраны труда. Практическая часть у представителей рабочих профессий прошла на производственных объектах Кальчинского и Усть-Тегусского месторождений.

Поздравляя победителей и призеров, генеральный директор "РН-Уватнефтегаза" Николай Сюткин отметил, что среди них как призеры предыдущих лет, которые продолжают совершенствоваться и осознают важность участия в конкурсе, так и молодые сотрудники.

"Все вы проявили целеустремленность и волю к победе. Убежден, приложенные вами старания не останутся незамеченными и наилучшим образом будут способствовать развитию вашего профессионализма и карьерному росту. Ведь именно благодаря рабочим предприятие достигает высоких производственных результатов", - сказал Николай Сюткин.

Лучшим геологом "РН-Уватнефтегаза" по итогам смотра-конкурса стал Сергей Пинигин, технологом – Сергей Стариков, оператором по добыче нефти и газа – Юрий Неупокоев, трубопроводчиком линейным – Вадим Мухин, электрогазосварщиком – Артур Аминов, оператором товарным – Руслан Алеев, машинистом технологических насосов – Алексей Селезнев.

Лучшим оператором обезвоживающей и обессоливающей установки предприятия жюри назвало Виктора Сахарова, машинистом насосной станции по закачке рабочего агента в пласт – Анатолия Первушина, слесарем-ремонтником технологических установок – Николая Никандрова.

Звание "Лучший слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования" завоевал Владимир Прохач, а среди лаборантов химического анализа не было равных Татьяне Кирьяновой.

Лучшей среди бригад электромонтеров по обслуживанию и ремонту электрооборудования сетевого хозяйства был назван коллектив ГТЭС Усть-Тегусского месторождения в составе Александра Коваленко, Никиты Колбика и Сергея Достовалова.

Кроме того, в каждой номинации был определен победитель, наиболее четко выполнивший требования промышленной безопасности и охраны труда. Ими стали Сергей Пинигин, Роман Ляшенко, Владимир Бондарь, Илья Захаров, Денис Фомин, Александр Поспелов, Александр Васянин, Евгений Созонов, Анатолий Первушин, Мансур Хусаенов, Александр Зверев, Анастасия Кузнецова, Андрей Батраков, Айрат Кильдигулов и Дмитрий Созонов.

Также по традиции "РН-Уватнефтегаза" были названы представители "Эстафеты поколений". Участником конкурса с наибольшим стажем работы (более 21 года) стал слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования Сергей Котов, а самой юной участницей, чей рабочий стаж всего около двух месяцев, - лаборант химического анализа Юлия Августаева.

У победителей впереди самый ответственный этап – участие в финале смотра-конкурса ПАО "НК "Роснефть". В прошлом году представители "РН-Уватнефтегаза" добились значительных успехов, заняв два первых и одно третье место. "Мы гордимся этими результатами и будем стремиться их превзойти", - сказал генеральный директор предприятия Николай Сюткин.