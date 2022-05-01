Тюменцам рассказали, чем грозит покупка диуретиков без рецепта

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Жители Тюменской области стали чаще использовать диуретики (мочегонные средства) не "по медицинским показаниям". К такому выводу пришли специалисты Тюменского государственного медицинского университета, проведя анонимное анкетирование посетителей городских аптек.

Большинство посетителей аптек младше 30 лет признавались, что планируют использовать лекарство для устранения отеков, снижения веса или для участия в соревнованиях, где учитываются весовые категории. О нежелательных лекарственных реакциях мочегонных средств знает только 12,5% покупателей, которые пришли за препаратом без рецепта. В 37% случаях респонденты отмечали развитие у себя нежелательных лекарственных реакций в виде артериальной гипотонии, судорог и снижения работоспособности.

Эксперты отмечают, что врачи назначают диуретики в качестве базисной терапии при хронической сердечной недостаточности. Группа препаратов используется в неврологии, эндокринологии, офтальмологии и других медицинских областях.