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Движение по правой полосе открыли после ремонта на Московском тракте в Тюмени

Экономика, 09:57 30 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Движение по правой полосе и двум петлям открыли по Московскому тракту в Тюмени после ремонта, который начался 15 апреля. По левой полосе проезд ограничен. Подрядчик приступил к восстановлению этой половины трассы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Напомним, подрядчик на время ремонта дороги перекрывал движение по правой полосе по направлению в город. Были демонтированы верхние слои покрытия до основания моста. Проведены бетонные работы по восстановлению основания, уложен новый гидроизоляционный слой. Отремонтированы водоотводные системы и фундаменты стоек ограждения. Уложено два слоя асфальта.

Ремонт путепровода выполняется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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# Московский тракт , национальный проект Безопасные и качественные дороги , путепровод , ремонт дорог , трасса

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