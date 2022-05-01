Движение по правой полосе открыли после ремонта на Московском тракте в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Движение по правой полосе и двум петлям открыли по Московскому тракту в Тюмени после ремонта, который начался 15 апреля. По левой полосе проезд ограничен. Подрядчик приступил к восстановлению этой половины трассы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Напомним, подрядчик на время ремонта дороги перекрывал движение по правой полосе по направлению в город. Были демонтированы верхние слои покрытия до основания моста. Проведены бетонные работы по восстановлению основания, уложен новый гидроизоляционный слой. Отремонтированы водоотводные системы и фундаменты стоек ограждения. Уложено два слоя асфальта.

Ремонт путепровода выполняется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".