Аграрии Сладковского района первыми завершили посевную кампанию

| Фото: ТГ-канал Александра Иванова | Фото: ТГ-канал Александра Иванова

На 100 % выполнен план по яровому севу в Сладковском районе, сообщает в своем Telegram-канале глава муниципалитета Александр Иванов.

Около 19 тыс. га засеяли хлеборобы, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами более 12 тыс. га. На 1,235 га высажена кукуруза, на 5 тыс. 574 га - однолетние травы.

Посеян лен в полном объеме на площади в 140 га, полностью завершена посадка картофеля на 38 га.

В Тюменской области яровой сев завершен на 79 %: зерновых и зернобобовых на 80, технических культур - на 88, а картофеля - на 85 %, сообщили в региональном департаменте АПК.

Горох посеян полностью с перевыполнением плана.