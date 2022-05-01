  • 30 мая 202230.05.2022понедельник
  • USD66,4029
    EUR69,4353
  • В Тюмени 13..15 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Аграрии Сладковского района первыми завершили посевную кампанию

Экономика, 10:42 30 мая 2022

ТГ-канал Александра Иванова | Фото: ТГ-канал Александра Иванова

На 100 % выполнен план по яровому севу в Сладковском районе, сообщает в своем Telegram-канале глава муниципалитета Александр Иванов.

Около 19 тыс. га засеяли хлеборобы, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами более 12 тыс. га. На 1,235 га высажена кукуруза, на 5 тыс. 574 га - однолетние травы.

Посеян лен в полном объеме на площади в 140 га, полностью завершена посадка картофеля на 38 га.

В Тюменской области яровой сев завершен на 79 %: зерновых и зернобобовых на 80, технических культур - на 88, а картофеля - на 85 %, сообщили в региональном департаменте АПК.

Горох посеян полностью с перевыполнением плана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# посевная кампания , Сладковский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:53 30.05.2022Тюменское ателье дизайнерской одежды полностью отказалось от импортного сырья
10:42 30.05.2022Аграрии Сладковского района первыми завершили посевную кампанию
09:57 30.05.2022Движение по правой полосе открыли после ремонта на Московском тракте в Тюмени
13:02 29.05.2022Итоги грантового конкурса для тюменских самозанятых подведут 3 июня