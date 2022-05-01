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В Тобольске займутся сохранением дома-памятника "Магазин Константинова"

Общество, 08:35 30 мая 2022

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Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Магазин Г.Н. Константинова" (ул. Базарная площадь, 4) запланированы в Тобольске. Подписан контракт на выполнение проектных и изыскательских работ, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Финансирование работ осуществляется за счет средств Тюменской области, срок выполнения работ — конец 2022 года", — сообщили в комитете.

Кирпичный дом был построен на Базарной площади вблизи магистрата в конце 1890-х годов. Это образец застройки Тобольска в стиле неоклассицизма, сочетал в себе торговое и конторское функциональное назначение.

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# памятники архитектуры

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