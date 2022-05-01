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Семь велопарковок установят в Тобольске ко Дню защиты детей

Общество, 09:14 30 мая 2022

tobolsk.ru | Фото: tobolsk.ru

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Семь велосипедных парковок установят возле школ, медицинского колледжа и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетнего в Тобольске.

Мероприятие пройдет в рамках празднования дня защиты детей, сообщает администрация города.

Установку с 30 мая по 1 июня проведут студенты Тобольского многопрофильного техникума. Велопарковки изготовлены в мастерских техникума студентами направлений подготовки "Сварочное производство" и "Сварщик".

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# велосипедисты , День защиты детей , Тобольск

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