Семь велопарковок установят в Тобольске ко Дню защиты детей

| Фото: tobolsk.ru | Фото: tobolsk.ru

Далее в сюжете Четыре поезда готовы защищать Тюменскую область от пожаров

Семь велосипедных парковок установят возле школ, медицинского колледжа и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетнего в Тобольске.

Мероприятие пройдет в рамках празднования дня защиты детей, сообщает администрация города.

Установку с 30 мая по 1 июня проведут студенты Тобольского многопрофильного техникума. Велопарковки изготовлены в мастерских техникума студентами направлений подготовки "Сварочное производство" и "Сварщик".