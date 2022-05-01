Четыре поезда готовы защищать Тюменскую область от пожаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Четыре пожарных поезда находятся на постоянном боевом дежурстве в Тюмени, Ишиме, Демьянке и Тобольске. Чаще всего их используют в безводных районах, где нет водопровода, затруднен или невозможен подъезд автомобильного транспорта частей МЧС.

Об этом в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника Сибирского отряда ведомственной охраны на железнодорожном транспорте Виталий Абаянцев.

По его словам, дежурный караул заступает на смену в составе пяти человек: начальника караула, трех пожарных и машиниста насосных установок. Огнеборцы работают сутки через трое.

Поезда предназначены не только для тушения пожаров, но и для обеспечения пожарной безопасности в местах аварийных ситуаций. К примеру, в 2016 году два пожарных поезда откачивали воду в Ишиме, в котором произошло сильнейшее за последние годы наводнение.

В 2021 году поезда выезжали и активно участвовали в тушении пожаров 24 раза.

Как рассказал заместитель начальника пожарного поезда станции Тюмень Владимир Коротченко, есть в его ведении раритетный экспонат – ручная мотопомпа, которая использовалась с конца позапрошлого века и до 1957 года. Она была полностью восстановлена, на ней заменили все манжеты, покрасили, почистили и привели в рабочее состояние. Она служит напоминанием о том, как начиналась пожарная охрана.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На самом же пожарном поезде стоят современные мощные мотопомпы СПУ-40/25, которые выдают до 40 литров воды в секунду на 100-метровую дальность.

Вагоны пожарного поезда окрашены в красный цвет с белыми полосами. В состав локомотива входит машинный зал, в нем хранятся две мотопомпы, цистерны, пожарно-техническое вооружение: рукава разного диаметра, различные боевые стволы, лафетные стволы, трехходовые соединения. Кроме того, есть малая механизация – ручная мотопомпа. Ее подключают, когда нужно наполнить цистерны где-то со стороны, а вода находится достаточно далеко. А также небольшой верстак для проведения мелкого ремонта.

В боевом расчете пожарных поездов созданы звенья газодымозащитной службы, на вооружении которых есть аппараты сжатого воздуха, позволяющие тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы в зоне, не пригодной для дыхания.

Есть пост дежурного средства связи, где расположены различные коммуникации. Связь поддерживается со станцией, машинистами, а при совместном выполнении задач – с МЧС.

Для личного состава организованы бытовая комната, столовая, место для умывания, душ и купе отдыха.

По информации Владимира Коротченко, с января спецпоезд выезжал из Тюмени три раза. Один раз - тушить пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе и два – на тушение полос отвода.

В 2021 году за тот же период поезд выезжал 17 раз, из них два раза – с сотрудниками МЧС на пожар в Богандинку и на торфяники.

"Тогда мы перекачали сразу три цистерны воды, подавали на 600 метров. Сначала коллеги брали воду из озера, в котором купаются местные, но вода там упала больше чем на метр и брать ее оттуда запретили. Тут на помощь подоспели мы, совместными усилиями справились с огнем", - сказал Владимир Коротченко.

Как правило, с пожаром работаем не больше суток, обычно справляемся за 12-16 часов, добавил он.

Кортченко трудится на поезде с 2020 года, за это время ему запомнился пожар на станции Картымской. Тогда огнеборцы ехали и на протяжении четырех километров тушили камыши: "Горело очень сильно, двигались с малой скоростью и тщательно проливали местность, чтобы даже намека на дым не осталось".

В работе каждому пожарному поезду помогают дожди, надеюсь, они всегда будут приходить вовремя, добавил он.

Напомним, в настоящее время в Тюменской области действует особый противопожарный режим: введен строгий запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.

Инна Кондрашкина