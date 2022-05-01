В Тюмени участковый, подстреливший мужчину из охотничьего карабина, признал вину

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Судебное разбирательство в отношении участкового полиции, ранившего человека из охотничьего карабина, началось в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Полицейского обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 22 января. Участковый ранил человека в лесу, когда пристреливал охотничий карабин.

Как известно из материалов дела, мужчина заметил движение в кустах и подумал, что это дикий зверь. После выстрелов в его сторону выяснилось, что это человек.

На заседании огласили обвинительное заключение, а также допросили потерпевшего и свидетеля. Заявлен иск о возмещении морального ущерба в размере 1 млн 200 тыс. рублей.

Подсудимый свою вину признает, показания он даст после исследования судом доказательств. Следующее заседание состоится 8 июня.