В Тюмени участковый, подстреливший мужчину из охотничьего карабина, признал вину
Судебное разбирательство в отношении участкового полиции, ранившего человека из охотничьего карабина, началось в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Полицейского обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 22 января. Участковый ранил человека в лесу, когда пристреливал охотничий карабин.
Как известно из материалов дела, мужчина заметил движение в кустах и подумал, что это дикий зверь. После выстрелов в его сторону выяснилось, что это человек.
На заседании огласили обвинительное заключение, а также допросили потерпевшего и свидетеля. Заявлен иск о возмещении морального ущерба в размере 1 млн 200 тыс. рублей.
Подсудимый свою вину признает, показания он даст после исследования судом доказательств. Следующее заседание состоится 8 июня.