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Вымогатели требовали у тюменского бизнесмена 20 миллионов рублей

Происшествия, 16:45 30 мая 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На семь лет отправил в колонию Ленинский районный суд двоих жителей Тюмени, вымогавших у бизнесмена 20 млн рублей. Как сообщает региональная прокуратура, подсудимые угрожали расправиться с дочерью предпринимателя и обливали потерпевшего кипятком.

Суд установил, что злоумышленники заставили жертву подписать расписку о несуществующем долге в размере 20 млн рублей. Вымогателей задержали правоохранительные органы в апреле 2021 года.

Суд назначил им наказание в виде семи лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# вымогательство , суд , уголовное дело

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