Вымогатели требовали у тюменского бизнесмена 20 миллионов рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На семь лет отправил в колонию Ленинский районный суд двоих жителей Тюмени, вымогавших у бизнесмена 20 млн рублей. Как сообщает региональная прокуратура, подсудимые угрожали расправиться с дочерью предпринимателя и обливали потерпевшего кипятком.

Суд установил, что злоумышленники заставили жертву подписать расписку о несуществующем долге в размере 20 млн рублей. Вымогателей задержали правоохранительные органы в апреле 2021 года.

Суд назначил им наказание в виде семи лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.