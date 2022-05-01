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Пропавшего 29 мая подростка ищут в Тюмени

Происшествия, 18:20 31 мая 2022

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подростка 2010 года рождения, пропавшего 29 мая, ищут полиция и волонтеры в Тюмени.

Ориентировка опубликована в сообществе поискового отряда "Белая сова" во ВКонтакте. Известно, что мальчик ушел из дома на ул. Станционной в 12 часов 29 мая. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Был одет в синюю кофту, Красную футболку, черные штаны, черную кепку и красные кросовки. Приметы: среднее телосложение, карие глаза, короткие русые волосы.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 02/102 (полиция); 27-01-00 (отдел полиции №1), 8-932-32-39-911 (волонтеры поискового отряда "Белая Сова – Тюмень").

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