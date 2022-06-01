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Тюменец обманул жителя Татарстана на 110 тысяч рублей

Происшествия, 14:06 01 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца, обманувшего жителя Татарстана на 110 тыс. рублей при продаже лодочного мотора, задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает УМВД Тюменской области.

Тюменская полиция получила информацию от коллег из Татарстана о мошенничестве в отношении жителя Альметьевска. Потерпевший на сайте частных объявлений приобрел лодочный мотор за 110 тыс. рублей, но товар так и не получил. Попытки связаться с продавцом успехом не увенчались, предположительно, автор объявления проживал в Тюмени.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - тюменца 1988 года рождения. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что действительно занимается продажей лодочных моторов. Получив деньги за очередной заказ, он решил оставить их себе и не отправлять заказчику товар.

В настоящее время полицейские устанавливают его причастность к обману покупателей из Карелии и Владимирской области. Предварительно, общий ущерб от его действий превысил 300 тыс. рублей.

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# мошенничество , уголовное дело

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