Житель Тюменской области на угнанном катафалке отправился за выпивкой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ранее неоднократно судимый 37-летний житель Упоровского района угнал автомобиль ритуальных услуг и отправился на нем за выпивкой и сигаретами. Через час его остановили полицейские.

Заводоуковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины и вынес приговор - 1 год 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 4 года, сообщает региональная прокуратура.

"Судом установлено, что в декабре 2021 года мужчина закончил отбывать уголовное наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В апреле 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, для поездки в магазин за очередной порцией алкоголя и сигарет, совершил угон катафалка", - рассказали в суде.

Приговор в законную силу не вступил.