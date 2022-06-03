Выставку молодых художников открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Творчество молодых-22" открылась в Доме художников. В экспозицию вошло 60 работ, созданных 31 автором, начинающим свой путь в области живописи, графики и декоративного искусства, сообщают организаторы.

Главная задача выставки — познакомить жителей города с творчеством тюменских художников в возрасте от 18 до 35 лет. Свои работы представили члены Союза художников России Иван Малей, Наталья Лукина, Мария Зюркалова, Александр Тимкин, Екатерина Чикирева и другие. Они уже успели проявить себя в региональных и всероссийских выставках, конкурсах и фестивалях. Также среди авторов есть студенты профильных учебных заведений: Тюменского государственного института культуры и Института психологии и педагогики ТюмГУ.

Выставка продлится до 17 июля. Посмотреть работы можно с 9 до 21 часа ежедневно.