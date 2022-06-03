  • 3 июня 20223.06.2022пятница
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Выставку молодых художников открыли в Тюмени

Общество, 10:25 03 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Творчество молодых-22" открылась в Доме художников. В экспозицию вошло 60 работ, созданных 31 автором, начинающим свой путь в области живописи, графики и декоративного искусства, сообщают организаторы.

Главная задача выставки — познакомить жителей города с творчеством тюменских художников в возрасте от 18 до 35 лет. Свои работы представили члены Союза художников России Иван Малей, Наталья Лукина, Мария Зюркалова, Александр Тимкин, Екатерина Чикирева и другие. Они уже успели проявить себя в региональных и всероссийских выставках, конкурсах и фестивалях. Также среди авторов есть студенты профильных учебных заведений: Тюменского государственного института культуры и Института психологии и педагогики ТюмГУ.

Выставка продлится до 17 июля. Посмотреть работы можно с 9 до 21 часа ежедневно.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , молодежь , творчество , художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:18 03.06.2022Тюменский профессор избран членом-корреспондентом Российской академии наук
12:07 03.06.2022Пользоваться мобильными сервисами научат участников грантового проекта 55+ в Ишиме
11:54 03.06.2022Тюменка предложила поддержать благополучные многодетные семьи медицинской картой
11:32 03.06.202264 человека спасли из огня тюменские пожарные с начала 2022 года