Директора "Тюменского бройлера" Оксану Величко наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
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Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили директора АО "Продо Тюменский бройлер" Оксану Величко и главного инженера АО "Лесное" Игоря Орлова.
Указ о присвоении государственных наград Российской Федерации президент Владимир Путин подписал 2 июня. Документ размещен на портале правовой информации.
Кроме того, звание "Заслуженный строитель" присвоено начальнику цеха филиала "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-87" Ирине Коробейниковой.