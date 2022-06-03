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Директора "Тюменского бройлера" Оксану Величко наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Общество, 10:03 03 июня 2022

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили директора АО "Продо Тюменский бройлер" Оксану Величко и главного инженера АО "Лесное" Игоря Орлова.

Указ о присвоении государственных наград Российской Федерации президент Владимир Путин подписал 2 июня. Документ размещен на портале правовой информации.

Кроме того, звание "Заслуженный строитель" присвоено начальнику цеха филиала "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-87" Ирине Коробейниковой.

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# государственные награды , Оксана Величко

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