Самолеты из Сургута впервые вылетят в Бишкек и Ереван

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два новых международных рейса запускает Utair из Сургута в Киргизию и Армению 4 июня, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Прямые рейсы в эти страны важны для жителей Сургута. В будущем планируем увеличить количество частот", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

В компании рассказали, что в весенне-летнем расписании 2022 года Utair планирует полеты более чем по 100 направлениям, 70% из них — прямые рейсы между регионами без пересадок в Москве.