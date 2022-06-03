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Самолеты из Сургута впервые вылетят в Бишкек и Ереван

Общество, 16:26 03 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два новых международных рейса запускает Utair из Сургута в Киргизию и Армению 4 июня, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Прямые рейсы в эти страны важны для жителей Сургута. В будущем планируем увеличить количество частот", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

В компании рассказали, что в весенне-летнем расписании 2022 года Utair планирует полеты более чем по 100 направлениям, 70% из них — прямые рейсы между регионами без пересадок в Москве.

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# аэропорт Сургут , ЮТэйр

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