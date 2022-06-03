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Главы Тюмени и Перми заключили соглашение о сотрудничестве

Общество, 17:21 03 июня 2022

Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Соглашение о сотрудничестве городов подписали главы Тюмени и Перми. Об этом сообщил мэр Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Для этого в областную столицу прибыла большая делегация.

"Документ предполагает обмен опытом в самых разных сферах. Нашему городу есть чем поделиться. Например, опытом в благоустройстве. Только за 10 лет в порядок привели почти 600 дворовых территорий", - отметил Руслан Кухарук.

Еще одно достижение - водная концессия, в рамках которой ведется строительство и реконструкция сетей и объектов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, областная столица поделится своими наработками в дорожной сфере.

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# Руслан Кухарук

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