Тюменскому медицинскому университету ищут второе имя

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Тюменский ГМУ мечтает стать Сеченовкой, Пироговкой или на худой конец Щепкой. В вузе объявлен конкурс на второе название вуза.

Официальное имя Тюменский ГМУ, по мнению организаторов конкурса, не всеми воспринимается как вуз. Его часто путают с государственным муниципальным управлением и прочими заведениями. Удачным названием, по их мнению, может стать обывательская версия нейма, которая становится вторым именем вуза и успешно используется в обществе, в социальных сетях и в студенческом творчестве.

"Такие названия рождаются или на основе имени ученого или общественного деятеля, которое носит вуз, или как упрощенная форма официального названия: Сеченовка, Пироговка, Щепка (Щепкинское училище), Вышка (Высшая школа экономики) и прочее", - отмечено в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Победителя, предложившего лучший вариант, ждет приз от магазина медицинской одежды "Элит" и не только.

Варианты названий с указанием контактов (ф.и.о., группа или структурное подразделение, мобильный телефон) присылать на почту pressa@tyumsmu.ru

Срок окончания приема заявок – 7 июля 2022 года, до 17 часов по местному времени.