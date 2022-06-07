Организаторов подпольных казино осудят в Тюмени
Организаторов подпольных казино в Тюмени ждет суд, сообщает региональное управление Следственного комитета. Нелегальные игорные заведения работали в съемных квартирах в жилых домах на улицах Широтной, Семакова и Щорса.
По версии следствия, трое знакомых для конспирации регулярно меняли место дислокации игорного клуба, сообщая новые адреса только постоянным клиентам. Помещение, где проводились азартные игры, работало в закрытом режиме, доступ был только по имеющейся предварительной договоренности.
Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.