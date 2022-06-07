  • 7 июня 20227.06.2022вторник
  • В Тюмени 11..13 С 10 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Организаторов подпольных казино осудят в Тюмени

Происшествия, 17:29 07 июня 2022

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Организаторов подпольных казино в Тюмени ждет суд, сообщает региональное управление Следственного комитета. Нелегальные игорные заведения работали в съемных квартирах в жилых домах на улицах Широтной, Семакова и Щорса.

По версии следствия, трое знакомых для конспирации регулярно меняли место дислокации игорного клуба, сообщая новые адреса только постоянным клиентам. Помещение, где проводились азартные игры, работало в закрытом режиме, доступ был только по имеющейся предварительной договоренности.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# подпольное казино , суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:29 07.06.2022Организаторов подпольных казино осудят в Тюмени
16:56 07.06.2022Рабочий из мести угнал автокран в Уватском районе
16:23 07.06.2022Гражданин Казахстана украл у знакомого тоболяка 20 тыс. рублей
16:11 07.06.2022Главного криминального авторитета Тюмени будут судить за вымогательство