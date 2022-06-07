Земледельцы Уватского района завершили посевную кампанию

| Фото: Глава Уватского района Вячеслав Елизаров в Telegram-канале | Фото: Глава Уватского района Вячеслав Елизаров в Telegram-канале

Аграрии Уватского района завершили посевную кампанию 6 июня. Они засеяли площадь в 540 га, сообщает глава района Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

В 2022 году посевная площадь увеличилась на 20 га в сравнении с 2021 годом. Предприятия района засеяли пшеницей, ячменем и овсом 280 га. На 60 га высадили картофель и посеяли овощи, на 200 га – однолетние травы на корм.

Всего в районе в посевной кампании задействованы пять предприятий и крестьянских фермерских хозяйств.