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Земледельцы Уватского района завершили посевную кампанию

Общество, 18:59 07 июня 2022

Глава Уватского района Вячеслав Елизаров в Telegram-канале | Фото: Глава Уватского района Вячеслав Елизаров в Telegram-канале

Аграрии Уватского района завершили посевную кампанию 6 июня. Они засеяли площадь в 540 га, сообщает глава района Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

В 2022 году посевная площадь увеличилась на 20 га в сравнении с 2021 годом. Предприятия района засеяли пшеницей, ячменем и овсом 280 га. На 60 га высадили картофель и посеяли овощи, на 200 га – однолетние травы на корм.

Всего в районе в посевной кампании задействованы пять предприятий и крестьянских фермерских хозяйств.

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# АПК , посевная кампания

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