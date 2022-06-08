  • 8 июня 20228.06.2022среда
  • В Тюмени 21..23 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске директор фирмы задолжал работникам два миллиона рублей

Происшествия, 14:58 08 июня 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более 2 млн рублей задолжало своим работникам ООО "Гарант плюс" в Тобольске. Как сообщает прокуратура Тюменской области, дело в отношении директора предприятия рассмотрит суд.

По версии следствия, с сентября 2021 года по май 2022 года обвиняемый при наличии возможности не выплачивал заработную плату 19 сотрудникам организации и направлял деньги на иные цели.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Материалы направлены в Тобольский городской суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# невыплата зарплаты , суд , Тобольск , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 08.06.2022В Тобольске директор фирмы задолжал работникам два миллиона рублей
17:29 07.06.2022Организаторов подпольных казино осудят в Тюмени
16:56 07.06.2022Рабочий из мести угнал автокран в Уватском районе
16:23 07.06.2022Гражданин Казахстана украл у знакомого тоболяка 20 тыс. рублей