В Тобольске директор фирмы задолжал работникам два миллиона рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более 2 млн рублей задолжало своим работникам ООО "Гарант плюс" в Тобольске. Как сообщает прокуратура Тюменской области, дело в отношении директора предприятия рассмотрит суд.

По версии следствия, с сентября 2021 года по май 2022 года обвиняемый при наличии возможности не выплачивал заработную плату 19 сотрудникам организации и направлял деньги на иные цели.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Материалы направлены в Тобольский городской суд.