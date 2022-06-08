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В Тюменской области объявлен прием заявок на "Инвестиционный акселератор"

Экономика, 17:45 08 июня 2022

ТРО "Опора России"

Прием заявок на новый поток интенсивной образовательной программы "Инвестиционный акселератор 3.0" объявлен 8 июня и продлится до 15 июня. На одной площадке соберутся опытные и начинающие предприниматели, инвесторы, менторы и бизнес-трекеры, чтобы обменяться опытом, обсудить инвестиционные тренды, найти новые знакомства и дать старт новым проектам, сообщает ТРО "Опора России".

В процессе обучения каждый из участников получит возможность детально проработать свой проект с бизнес-трекером, в индивидуальном порядке проконсультироваться с экспертами, задать вопросы и получить рекомендации.

"Главная цель акселератора - помочь участникам правильно упаковать свой продукт, чтобы он понравился инвестору. На программе мы учим оформлять успешно сделку. И на питчинг-сессию приходят те, кто готов развиваться, масштабировать новые идеи на территории региона. Они защищаются перед представителями фонда "Инвестиционного агентства Тюменской области" и частными инвесторами" - рассказала руководитель проекта Александра Самойлович.

Завершится акселератор защитой проектов перед инвесторами. Она пройдет 20 и 21 августа на "Ярмарке инвестиций" в рамках X международного форума "СУП".

Пройти программу могут предприниматели, зарегистрировавшие ИП или ООО не менее одного года назад. Участие в акселераторе платное. Для бизнеса из Тюменской области, при успешном прохождении скоринга, доступно софинансирование из бюджета.

Чтобы стать участником программы нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и пройти скоринг.

Программа "Инвестиционный акселератор" аккредитована министерством экономического развития РФ и проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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# бизнес-акселератор , инвестиции , ТРО Опора России

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