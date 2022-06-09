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Игроки Юношеской футбольной лиги отметят День России матчем на тюменском стадионе

Спорт, 11:34 09 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дебютный матч Юношеской футбольной лиги состоится в Тюмени в День России, 12 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Стадион "Геолог" примет гостей в 14 часов. На Восточной трибуне пройдут конкурсы с призами, а также состоится торжественная церемония открытия.

Игра ФК "Тюмень" против кемеровского "Кузбасс-СШОР" стартует в 15 часов. На поле выйдут спортсмены 2007 года рождения. Вход бесплатный. Матч пройдет в формате два тайма по 40 минут.

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# День России , футбол

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