Игроки Юношеской футбольной лиги отметят День России матчем на тюменском стадионе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дебютный матч Юношеской футбольной лиги состоится в Тюмени в День России, 12 июня, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Стадион "Геолог" примет гостей в 14 часов. На Восточной трибуне пройдут конкурсы с призами, а также состоится торжественная церемония открытия.

Игра ФК "Тюмень" против кемеровского "Кузбасс-СШОР" стартует в 15 часов. На поле выйдут спортсмены 2007 года рождения. Вход бесплатный. Матч пройдет в формате два тайма по 40 минут.