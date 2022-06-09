Миллион рублей пытались выманить мошенники у пожилой тюменки

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

С заявлением о мошенничестве в полицию Тюмени обратилась 82-летняя местная жительница, сообщает региональное УМВД. Пенсионерка рассказала, что на ее стационарный телефон поступил звонок. Неизвестная женщина представилась соседкой и сообщила, что стала виновником аварии в которой пострадали люди.

Пожилая тюменка вспомнила, что у нее действительно есть соседка с таким именем. Злоумышленница попросила на лечение пострадавших миллион рублей.

Когда пенсионерка отказала, неизвестные стали просить хотя бы 100 тыс. рублей. Женщина поняла, что имеет дело с мошенниками, прервала разговор и обратилась в полицию.