  • 9 июня 20229.06.2022четверг
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Миллион рублей пытались выманить мошенники у пожилой тюменки

Происшествия, 14:27 09 июня 2022

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

С заявлением о мошенничестве в полицию Тюмени обратилась 82-летняя местная жительница, сообщает региональное УМВД. Пенсионерка рассказала, что на ее стационарный телефон поступил звонок. Неизвестная женщина представилась соседкой и сообщила, что стала виновником аварии в которой пострадали люди.

Пожилая тюменка вспомнила, что у нее действительно есть соседка с таким именем. Злоумышленница попросила на лечение пострадавших миллион рублей.

Когда пенсионерка отказала, неизвестные стали просить хотя бы 100 тыс. рублей. Женщина поняла, что имеет дело с мошенниками, прервала разговор и обратилась в полицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенники , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:27 09.06.2022Миллион рублей пытались выманить мошенники у пожилой тюменки
13:56 09.06.2022В Тюмени каменщик разбился насмерть, упав с высоты четвертого этажа
13:01 09.06.2022Водитель легковушки пострадал в аварии с бетономешалкой на Лесобазе в Тюмени
16:15 08.06.2022Хозяев агрессивного алабая наказали в Бердюжском районе