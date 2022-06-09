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Водитель легковушки пострадал в аварии с бетономешалкой на Лесобазе в Тюмени

Происшествия, 13:01 09 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водитель автомобиля Lada Vesta пострадал в аварии с участием бетономешалки на ул. Камчатской в Тюмени вечером 8 июня. ДТП собрало четыре транспортных средства.

У мужчины 1964 года рождения, по предварительным данным, зафиксировали легкие травмы.

"В 19 часов 50 минут бетономешалка въехала в стоящую у светофора машину Lada Vesta. Этот автомобиль отбросило на Lada XRAY, которая въехала в Volkswagen. По предварительным данным, водитель бетономешалки не успел остановиться перед стоящим автомобилем", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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